Klub nie awansował, ale on już ma kontrakt w Ekstralidze

Kamień z serca spadł działaczom GKM-u. Ostatnie tygodnie, gdy Stelmet Falubaz walczył o awans do PGE Ekstraligi, były dla nich bardzo nerwowe. W Grudziądzu raczej nie trzymali kciuków za zielonogórzan, bo gdyby ci weszli, to GKM zostałby z niczym. Nic dziwnego, że po awansie Cellfast Wilków, GKM jako pierwszy pospieszył z gratulacjami na Twitterze.

Fricke dotrzyma słowa danego GKM-owi

Co prawda dwa dni temu Tomasz Gaszyński, menadżer Maxa Fricke, czarował, mówiąc o ofertach i o tym, że decyzja zapadnie na dniach, ale z naszych informacji wynika, że już wszystko jasne, że Fricke dotrzyma słowa danego GKM-owi.

GKM dogadał się z Fricke dwa miesiące temu. Ustalono warunki, zawodnik dał słowo, że przy braku awansu Falubazu mogą na niego liczyć. Początkowo w Grudziądzu czuli się tak, jakby już mieli nowego zawodnika, bo Falubaz cieniował w lidze i nic nie wskazywało na to, że w ogóle wjedzie do finału eWinner .1. Ligi. Z czasem jednak sytuacja robiła się bardzo napięta, a przed finałem Falubaz - Wilki, to już zrobiło się naprawdę nerwowo.