Klub na specjalnych zasadach. Czy to fair? [FELIETON]

PGE Ekstraliga już drugi raz poszła na rękę beniaminkowi z Krosna. Najpierw w grudniu przy okazji przygotowywania terminarza, kiedy na prośbę działaczy Wilki pierwszy mecz rozegrały na wyjeździe. Ekstraligowy debiut na własnym torze miał przypaść na drugą kolejkę. Miał, bo to już nieaktualne. Spotkanie przeciwko For Nature Solutions Apatorowi Toruń zostało przełożone, a w sieci zawrzało.

Kibice mówią, że Ekstraliga faworyzuje beniaminka

Oburzenie kibiców spowodowane jest tym, że to nie pogoda stanęła na przeszkodzie w rozegraniu tego meczu. Prace budowlane przy stadionie ostatecznie nieco się przedłużyły i zasadniczo to jest oficjalny powód takiej decyzji. Oficjalny, bo pewnie, gdyby trzeba było stanąć na rzęsach, to działacze byliby w stanie załatwić wszystkie pozwolenia. Noża na gardle jednak nie było i dobrze.