Kibice to widzą i więcej oglądać nie chcą

Sportowo Pedersen robi w Stali niezłe wyniki. Niezłe, bo zapewne nawet on sam liczył na coś więcej. Ale najgorsze jest to, że Nicki nie jest lubiany w drużynie i nikt nawet tego nie ukrywa. Spięcia z Marcinem Nowakiem czy Krystianem Pieszczkiem widziała cała żużlowa Polska. Oczywiście to Pedersen został za nie skrytykowany, bo w jego przypadku podobne zachowanie to już znana wszystkim recydywa. Najpewniej nigdy się to nie zmieni.