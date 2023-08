Klub kończy zakupy. Ostatnim transferem chcą wszystkich zaskoczyć

Pedersen bardzo chciałby zostać

W Grudziądzu bardzo chciałby zostać Nicki Pedersen. Duńczyk już powiedział to publicznie, gwarantując, że za rok pojedzie lepiej niż w tym sezonie. Dodał, że wreszcie chciałby awansować z GKM-em do play-off.

Klub nie ma jednak 100-procentowego przekonania do tego rozwiązania. Przede wszystkim, dlatego że w bieżących rozgrywkach Pedersen często zawodził. Były mecze, które oddawał bez walki, zjeżdżając po jednym, czy dwóch biegach do boksu. Na wyjazdach prezentował się słabo. Mocny był tylko w Grudziądzu.

Jakobsen stracił zaufanie, Czugunow to wielki znak zapytania

Tak czy inaczej, z zawodników, którzy jeździli w tym roku dla GKM-u, to właśnie Pedersen jest najbardziej rozważaną opcją. Do Frederika Jakobsena stracili w Grudziądzu cierpliwość i mimo ważnego kontraktu będą chcieli go wypożyczyć. Przy Glebie Czugunowie też jest sporo znaków zapytania. W GKM-u już wiedzą, że Czugunow potrzebuje stałej opieki i znających się na rzeczy mechaników, bo sam o sprzęcie wie niewiele i nie ogarnia tematu od tej strony. Zatem Czugunow to też jest ryzyko.