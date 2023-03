Gdy jesienią klub z Piły nie został nawet zgłoszony do procesu licencyjnego, pojawiły się pytania o to, co się dzieje. Przecież dopiero co się odbudowali, przejechali pełny ligowy sezon. W klubie było spore zamieszanie i pojawiało się mnóstwo sprzecznych informacji. Zimą tak naprawdę sprawa wygasła i wielu myślało, że zespół w lidze nie wystartuje. Wygląda jednak na to, że będzie inaczej. Drużyna z wielkopolskiego najpewniej pojawi się w rozgrywkach 2. Ligi.