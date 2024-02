Klub Golloba zrobi transfer last minute. Na razie próbują zbić cenę

Polonia chce zmniejszyć ekwiwalent o 80 tysięcy

Kolejarz, co potwierdził PZM na swojej oficjalnej stronie, ma prawo domagać się ekwiwalentu za wyszkolenie Majewskiego. Za dwa lata wychodzi 240 tysięcy złotych. Dla Polonii to jest za dużo, dlatego klub teraz będzie próbował zbić tę kwotę.

Kolejarz zalega Polonii 20 tysięcy złotych za ubiegłoroczne wypożyczenie Huberta Gąsiora. Dodatkowo Kolejarz zalega Majewskiemu około 60 tysięcy złotych za to, że nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych. Majewski musiał we własnym zakresie robić serwisy silnika, kupować części i opłacić mechanika, choć właściciel Kolejarza zagwarantował mu na piśmie, że te koszty będą po stronie klubu. Słowa jednak nie dotrzymał.

Polonia musi się spieszyć, bo konkurencja nie śpi

Gdyby udało się zastosować taki manewr, żeby ekwiwalent za wyszkolenie pomniejszyć o te 80 tysięcy złotych, to dla Polonii byłaby to już bardziej zjadliwa cena i w zasadzie można by napisać, że taki transfer doszedłby do skutku.