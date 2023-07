Klub Ekstraligi ma apetyt na ich największe gwiazdy. Jest jeden warunek

Już tylko cud może uratować Cellfast Wilki Krosno przed spadkiem do 1. Ligi Żużlowej. Drużyna beniamika potrzebuje nie tylko dwóch wygranych za trzy (na wyjeździe z Apatorem Toruń i u siebie z Unią Leszno), ale i porażki Unii z Betard Spartą i dwóch przegranych GKM-u Grudziądz w meczach ze Stalą Gorzów i Włókniarzem Częstochowa. Wszystko oczywiście jest możliwe, bo to tylko sport, ale to byłby chyba nadmiar szczęścia.