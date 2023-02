Klub da mu dwa prezenty. Z nimi podbije polską ligę?

8 lat temu Peter Kildemand, to był gość. Szalał w Grand Prix, był gwiazdą Stali Rzeszów. Kibic w dowód uznania dla jego torowych popisów nazwali go wtedy „Pająkiem”. Z każdym kolejnym rokiem Duńczyk gasł jednak w oczach. Teraz wraca do Rzeszowa i to dla niego chyba ostatnia szansa na przebudzenie.