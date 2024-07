Klub Bońka wziął młodą gwiazdę. Nie chcą powtórki sprzed roku

Zbliża się powoli faza play-off w polskich rozgrywkach ligowych. Kluby doskonale zdają sobie sprawę, że to co było do tej pory, nie ma większej wartości. Abramczyk Polonia Bydgoszcz to jeden z głównych faworytów Speedway 2. Ekstraligi i zespół, który w awans mierzy już od kilku lat. Do tej pory jednak w większości przypadków wyglądało to tak, że w rundzie zasadniczej wszystko grało, a w play-off kończyło się wielkim rozczarowaniem. Ale nie tylko ze sportowych powodów.

