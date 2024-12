Klub Bońka popełnił fatalny błąd, miliony na marne. To może być gwóźdź do trumny

Abramczyk Polonia Bydgoszcz znów jest jednym z głównych kandydatów do awansu. Kibice czekają już ponad dekadę na powrót do PGE Ekstraligi. Pojawiły się jednak pewne obawy dotyczące jednego z liderów. - Najbardziej obawiam się o Huckenbecka. Nie zamyka gazu i kilka razy miał niezłe dzwony - mówi Leszek Tillinger w rozmowie z Interia Sport. Były prezes 7-krotnych mistrzów Polski kręci nosem po odejściu Oliviera Buszkiewicza. Młodzieżowiec w ubiegłym sezonie zanotował widoczny progres. Decyzja o jego odejściu wydaje się być kontrowersyjna, zwłaszcza że wygląda to tak, jakby jeden mecz finałowy przekreślił całoroczne dokonania 20-latka. - To może odbić się czkawką. Nie winiłbym go za brak awansu - podkreśla.