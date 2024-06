Klub Bońka na autostradzie do awansu. Boją się tylko o tego zawodnika

Już przed sezonem typowano, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz będzie głównym faworytem do awansu do PGE Ekstraligi . Zespół wzmocniony nazwiskami takimi jak Buczkowski czy właśnie Huckenbeck wydawał się niezwykle mocny. I poza nielicznymi wpadkami, taki właśnie jest. W miniony weekend Polonia rozniosła u siebie ROW Rybnik, który jechał co prawda bez swojego lidera, ale nawet przy obecności Kurtza, i tak bydgoszczanie wygraliby spotkanie.

Gdy on jedzie, to zamykają oczy

Niemiecki zawodnik ma wybitną tendencję do pakowania się w kłopoty na torze. W zasadzie kilka razy w miesiącu uczestniczy w upadkach, czasem naprawdę groźnie wyglądających, jak ten podczas Grand Prix w Warszawie (Huckenbeck jest stałym uczestnikiem cyklu). We wcześniejszych latach Kai wiele razy pauzował czy też kończył sezon w sierpniu, z powodu urazu właśnie. A dobrze wiemy, kiedy będzie Polonii potrzebny najbardziej. To będzie wrzesień.



Oczywiście w innych zespołach kontuzje też się mogą przydarzyć i czasem w meczu obie strony startują osłabione. Ale to w Bydgoszczy jest największe parcie na awans, bo Jerzy Kanclerz nie wywiązał się z obietnicy złożonej kibicom i mówiącej o awansie maksymalnie w 2023 roku. Teraz fani rozliczają go z tych słów. Szansa na awans w tym roku wygląda na bardzo dużą, ale uwarunkowaną od zdrowia liderów, bo w Polonii - jak właściwie w każdym klubie - nie ma przecież kim ich zastąpić.