Kłótnia o Rosjan, skandaliczne słowa. „A co wyście dla Polski zrobili?”

Phil Morris, dyrektor Grand Prix mówi, że Rosjanie Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow są Polakami i powinni startować w cyklu pod Biało-Czerwoną flagę. - Dla niego Artiom i Emil to Polacy? A dla mnie Morris to Chińczyk – ripostuje żużlowy publicysta Bartłomiej Czekański. – To bardzo bezczelna wypowiedź. Ja wiem, brakuje im w GP klasowych zawodników i chcą przerzucić problem na nas. Polska już wystarczająco dużo zrobiła dla żużla. A co wyście dla Polski zrobili – pyta Morrisa legendarny trener Stanisław Chomski.