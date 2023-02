Kłótnia o opaskę kapitana? Ważne decyzje w Motorze

Do tej pory w Motorze nie było problemu z wyborem kapitana, bo tę funkcję pełnił Mikkel Michelsen i wywiązywał się ze swojej roli bez zarzutów. Duńczyk odszedł jednak do Włókniarza Częstochowa, a w Lublinie czas na nowe wybory.

Hampel, Zmarzlik, czy Kubera? Kto kapitanem Motoru

Kandydatów na kapitana drużyny jest trzech. To Jarosław Hampel, Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Mając takie nazwiska sztab szkoleniowy będzie się drapał po głowie, co z tym fantem zrobić. Jak wyjść z tej sytuacji, aby nikogo nie urazić, bo każdy ma swoje argumenty za tym, aby opaska trafiła właśnie w jego ręce.

Kubera z kolei był do tej pory liderem Motoru i stał się wschodzącą gwiazdą polskiego żużla. Drepcze po piętach Zmarzlikowi, choć do poziomu mistrza świata jeszcze mu brakuje. Tyle tylko, że w Lublinie jeździ już dwa lata i staje się powoli lokalnym matadorem. Ma więc swoich zwolenników.

Ostatni kandydat to mistrz świata i nowy nabytek klubu. Biorąc pod uwagę aspekty sportowe, to jest to najmocniejsza kandydatura. Zmarzlik jeszcze za czasów startów w Stali Gorzów był bardzo chwalony przez trenera Stanisława Chomskiego. Dużo pomagał kolegom z drużyny, a jak trzeba było, to ciągnął wynik za uszy.