Kłopoty z milionowym projektem. Polski klub przyznaje: jest problem

Gorący okres panuje w Tarnowie przed startem sezonu 2025. Działacze ostro pracują nad definitywnym zamknięciem składu, a w tle muszą mierzyć się z innymi problemami - do przeprowadzenia jest audyt finansowy oraz ciągle nie ruszyły prace związane z modernizacją miejskiego stadionu.

Opóźnia się remont stadionu. Co dalej?

Władze miasta Tarnowa zobowiązały się do wykonania niezbędnych prac modernizujących stadion, aby przystosować obiekt do wymagań startów na poziomie 2. Metalkas Ekstraligi. Do tej pory wszystko szło po myśli magistratu i klubu. Najpierw dogadano się z Ekstraligą Żużlową, a pod koniec roku pozyskano środki z Województwa Małopolskiego na przeprowadzenie inwestycji. Reklama

Tymczasem w kalendarzu końcówka lutego, za chwilę zawodnicy wyjadą na tor, a w Tarnowie nic w tej kwestii się nie wydarzyło. Problemem nie są finanse, bo te są zabezpieczone. Niestety, fiaskiem zakończył się pierwszy przetarg, który miał wyłonić wykonawcę odwodnienia liniowego. To spowodowało opóźnienia. Obecnie toczy się drugi przetarg. Wiele wskazuje na to, że tym razem uda się wyłonić właściwą firmę.



- Aktualnie toczy się przetarg na wykonanie odwodnienia liniowego, który zakończy się bodajże 3 marca. Z tego co wiem, zgłosiła się jedna firma chętna do przeprowadzenia prac. Wcześniej z sukcesem zakończyły się przetargi na wymianę band i przykrycia toru - komentuje prezes Unii Tarnów Kamil Góral. - Jednocześnie zaznaczam, że nie chciałbym się wypowiadać na ten temat szerzej, ponieważ stadion należy do miasta i w tym wypadku mówimy o miejskich inwestycjach. Wierzę jednak, że zdążymy ze wszystkim na czas - dodaje.

Inaguraucja sezonu ligowego w Tarnowie zagrożona

Unia pierwszy mecz ma odbyć na wyjeździe w Lesznie. Na własnym stadionie drużyna Stanisława Burzy miałaby zaprezentować się po raz pierwszy 19 kwietnia podczas starcia z Arged Malesą Ostrów. Trudno w tym momencie kreślić pewne scenariusze, ale niewykluczone, że ten mecz trzeba będzie przełożyć na inny termin. Dzięki temu klub kupiłby sobie dodatkowy czas, bo kolejne starcie w Tarnowie przewidziane jest dopiero na 18 maja. Wielce prawdopodobne, że starcie derbowe ze Stalą Rzeszów otworzy sezon ligowy w Tarnowie. Reklama

Tak czy siak, Unia będzie potrzebowała zgody organu zarządzającego, który wziął pod lupę klub. Remont stadionu to nie jedyny problem, bo Unia musi przesłać pilnie audyt finansowy, do którego obliguje ją licencja nadzorowana. Termin wysyłki minął, choć z naszych informacji wynika, że temat wkrótce powinien zostać wyjaśniony.

A wracając do stadionu, to już teraz wiadomo, że drużyna będzie miała utrudnione warunki do pierwszych treningów. Wielce prawdopodobne, że Unia skorzysta z gościnności m.in. Speedway Kraków, który udostępni tarnowianom swój tor.

Stadion żużlowy w Tarnowie / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Mieszkańcy DPS w Nowodworzu na meczu żużlowym Unii Tarnów. / materiały prasowe