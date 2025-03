Kłopoty rywala Zmarzlika. Wstydliwa porażka, a to nie koniec

To nie był wieczór zawodników KS Apatora Toruń. Choć zarówno Emil Sajfutdinow, jak i Robert Lambert byli w gronie faworytów do zwycięstwa w Memoriale Petera Cravena, zajęli odległe dziewiąte i dziesiąte miejsca. Obu zawodników w bezpośrednim starciu pokonywał nawet Matej Zagar, który ostatni rok spędził na bezrobociu, biorąc udział w zaledwie kilku zawodach. To zły sygnał dla Lamberta, mając na uwadze cykl Grand Prix. Na torze w Manchesterze odbędą się aż dwa turnieje. Wydawało się, że to dla niego duża szansa, żeby stawić czoła Bartoszowi Zmarzlikowi w walce o tytuł mistrza świata. Tym bardziej, że Polakowi ten obiekt wybitnie nie leży. Jeśli do tego czasu nie wyciągnie odpowiednich wniosków, może stracić życiową szansę.