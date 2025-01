Kłopoty polskiego klubu. Stracili konto, poważne podejrzenia

Z dnia na dzień Texom Stal straciła swój profil na portalu społecznościowym Facebook. Sytuacja po raz pierwszy miała miejsce pod koniec 2022 roku. Choć klub odwoływał się od decyzji, nie przynosiło to żadnych skutków. Cała praca włożona w budowanie zasięgu poszła więc na marne. Działacze w końcu doszli do wniosku, że problemem jest nazwa klubu, bo Stal ma kilka sekcji, a co za tym idzie na portalu widniały te same nazwy profilów. Kibice mieli poważne podejrzenia.