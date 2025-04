Kłopoty Motoru Lublin. Mistrz Polski inaczej wyobrażał sobie to spotkanie

Problemy Motoru Lublin

Ewidentnie żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin mieli problemy z prędkością. Mistrzowie Polski przyzwyczaili kibiców do tego, że spotkania są jednostronne. W tym przypadku tak nie było. Włókniarz bardzo mocno się postawił, a zawodnicy Motoru mieli problemy z dopasowaniem się do nawierzchni. Niektórzy nie potrafili wygrywać startów, a także mieli problemy z prędkością w motocyklach.

Nawet Bartosz Zmarzlik miał lekkie problemy. Mistrz świata tylko w dwóch musiał się potrudzić, by wyrywać punkty. Stoczył wspaniały bój z Piotrem Pawlickim, choć był wolniejszy to wygrał bieg, dzięki umiejętnościom, które ma o wiele lepsze niż Pawlicki. Szczególnie blado wyglądał Cierniak, który był równie pogubiony na trasie, jak i na starcie. W trakcie meczu pokonał jedynie juniora.

Honorowa porażka

Dla drużyny trenera Mariusza Staszewskiego ten wynik może być powodem do zadowolenia. Poza wizualnymi wrażeniami jednak nic z tego nie ma. Punktów do tabeli po "ładnych porażkach" nikt nie przypisuje. Mogą być tego pewni, że mecz u siebie z Motorem nie będzie należał do łatwiejszych, aniżeli ten dzisiejszy.

Menedżer Jacek Ziółkowski za to ma sporo do myślenia. Pogoda nieco pokrzyżowała plany z przygotowaniem toru, ale to nie powinno być wymówką. Gdyby dzisiaj przyjechała lepsza drużyna do Lublina, chociażby Betard Sparta Wrocław czy KS Toruń to gospodarze mogliby nawet przegrać u siebie.