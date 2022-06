Kłopoty liderów. Dwóch odpuściło. Trzeci wygra walkę z czasem?

Nie tak miały wyglądać składy na dziewiątą kolejkę PGE Ekstraligi. Czołowe ekipy sypią się w ostatnim czasie niczym domek z kart i ich kibice zamiast podziwiać jazdę liderów, muszą zadowolić się informacjami o ich rehabilitacji. Największe problemy dotykają Fogo Unię Leszno. Kilka tygodni temu obie łopatki złamał Piotr Pawlicki, a w ubiegły piątek do listy kontuzjowanych dopisaliśmy Janusza Kołodzieja. Polak co prawda dokończył mecz z ZOOLeszcz GKM-em Grudziądz, ale dmucha na zimne i w niedzielę nie pojawi się na Motoarenie.

Awizowane składy na mecz For Nature Solutions Apator Toruń – Fogo Unia Leszno:

Fogo Unia Leszno: 1. Jason Doyle, 2. Piotr Pawlicki, 3. Jaimon Lidsey, 4. Maksym Borowiak, 5. David Bellego, 6. Damian Ratajczak, 7. Hubert Jabłoński

For Nature Solutions Apator Toruń: 9. Jack Holder, 10. Robert Lambert, 11. Paweł Przedpełski, 12. Zastępstwo zawodnika, 13. Patryk Dudek, 14. Denis Zieliński, 15. Krzysztof Lewandowski

Początek meczu w niedzielę 19 czerwca o godzinie 19:15. Transmisja w Canal+ Sport 5.

19 czerwca niestety osłabiona może być też Moje Bermudy Stal Gorzów. Anders Thomsen w środę brał udział w potężnym dzwonie i pomimo, że ostatecznie nie doszło u niego do żadnych złamań, konieczna była hospitalizacja ze względu na utratę przytomności. Co prawda Duńczyk znalazł się w awizowanym zestawieniu brązowych medalistów kraju, lecz to czy pojedzie powinno rozstrzygnąć się tuż przed spotkaniem. Stanisław Chomski na szczęście ma w zanadrzu nieźle spisującego się na stadionie imienia Edwarda Jancarza Wiktora Jasińskiego.

Awizowane składy na mecz Moje Bermudy Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław:

Betard Sparta Wrocław: 1. Gleb Czugunow, 2. Daniel Bewley, 3. Tai Woffinden, 4. Zastępstwo zawodnika, 5. Maciej Janowski, 6. Bartłomiej Kowalski, 7. Michał Curzytek

Moje Bermudy Stal Gorzów: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Patrick Hansen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oskar Hurysz, 15. Oskar Paluch

Początek meczu w niedzielę 19 czerwca o godzinie 16:30. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Kłopoty po raz kolejny w tym roku dotykają także Motor Lublin. Jak poinformował profil na Facebooku "Pięć Jeden", Drużynowi wicemistrzowie Polski zmierzą się z Arged Malesą bez Mikkela Michelsena. Szczęściem w nieszczęściu liderów PGE Ekstraligi jest fakt, iż ostrowianie to czerwona latarnia rozgrywek, która jak do tej pory w tabeli nie zdobyła ani jednego punktu.