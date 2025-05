Kłopoty gwiazdy Falubazu. Głośne spięcie i mocny sprzeciw

Mocne spięcie podczas spotkania

Po spotkaniu z Gezet Stalą w Gorzowie Wielkopolskim wróciły nadzieję, co do Leona Madsena. Duńczyk pojechał świetnie, ale w domowym spotkaniu z drużyną toruńską znowu wróciły demony. Brakowało mu prędkości, startu, a zdobycz punktowa była słaba, bo wyniosła 6 punktów z bonusem w czterech biegach.

Madsen odejdzie z Falubazu?

W środowisku krąży historia, że Madsen popadł w konflikt z Piotrem. W ostatnich tygodniach dało się też usłyszeć wypowiedzi ze strony menedżera Falubazu w kierunku Leona Madsena. Duńczyk zrzucił winę słabszego występu na chorobę, na co Protasiewicz odpowiedział, że przed chwilą się o tym dowiedział. Mówi się o tym, że Duńczykowi niezbyt odpowiada współpraca z dyrektorem sportowym. To może być pretekst do tego, by zmienić klub. Pojawiła się nawet plotka o Andersie Thomsenie.