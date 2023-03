Kłócą się o publiczne pieniądze. Burza w komentarzach

W ostatnich tygodniach współprace ze spółkami Skarbu Państwa ogłosiły takie kluby jak Unia Leszno, Stal Gorzów czy GKM Grudziądz. Nie przeszło to bez echa w Lublinie, skąd pojawiło się mnóstwo komentarzy praktycznie pod każdym postem. Największy "najazd" kibice Motoru zrobili w mediach społecznościowych Unii, gdzie wdali się w dyskusję z fanami innych drużyn. Kibice obrzucają się inwektywami, mocnych słów nie brakuje, "pajace" to najdelikatniejsze z nich. Niektóre wpisy nie są do zacytowania.



Kibice Motoru Lublin komentują

Był moment, kiedy wielu polskich fanów trzymało kciuki za Motor. Lublinianie - w 2017 roku - rozpoczęli marsz na podbój PGE Ekstraligi. Wtedy wszystkim podobało się, że żużel w tym mieście rozwija się pod okiem prezesa Jakuba Kępy. Najpierw był awans do 1. Ligi Żużlowej po barażach ze Stalą Rzeszów, rok później wygrany finał z faworyzowanym ROW-em Rybnik i awans do PGE Ekstraligi. Z elity Motor miał szybko spaść, ale jeździ w niej do teraz i jest nawet Drużynowym Mistrzem Polski.



O tytuł lublinianie sięgnęli w swoim czwartym sezonie startów w najwyższej klasy rozgrywkowej. Z roku na rok klub dysponował coraz większą kasą, dlatego stawał się groźny dla wszystkich. Kibice innych drużyn tracili więc do Motoru sympatię i zaczęli wypominać finansowe wsparcie spółek Skarbu Państwa. Teraz, gdy inne ośrodki chwalą się współpracą z takimi spółkami, kibice z Lublina nie pozostają im dłużni.



- A jaki był lament wśród kibiców Unii, że Motor to SSP. Teraz proszę bardzo, już Wam to nie przeszkadza? Brawo dla działaczy, że walczą i zdobywają sponsorów dla klubu - napisał Maciej z Lublina. Adam z Leszna szybko odpowiedział. - Ja się cieszę, że to wyrównuje szanse, ale i tak dalej twierdzę, że spółki państwowe nie powinny wspierać klubów pojedynczo - wyjaśnił. - Niestety nie unikniemy tego. SSP są wszędzie: w piłce, w siatkówce, w piłce ręcznej itd. Tylko hejt zrobił się na Motor, ale wcześniej jak Motor był w II czy I lidze lub zajmował dół tabeli PGE Ekstraligi, to sponsorowanie SSP nikomu nie przeszkadzało - dopisał Maciej.



Inne kluby też nawiązały współpracę

Największy wysyp komentarzy jest pod postem Unii, więc kontynuujemy ich przegląd. - Ma ktoś linka ze strajku kibiców Unii z siedziby klubu, że nie chcą sponsora SSP? - ironizował Jarek z Lublina. - Brawo, Lublin pozdrawia. Leszno cacy, Lublin i Krosno już nie - dodał Grzegorz. - Ale jak to, ze Skarbu Państwa?! Oddawać moje pieniądze. Przypomina Wam to coś? - zapytał Rafał. - Gratuluję. Chciałem zapytać, jak się zapatrujecie na fakt, że będziecie sponsorowani przez spółkę Skarbu Państwa. Rozumiem, że to nie przeszkadza? - zainteresował się Piotr.



Mniej kłótni było pod postami Stali Gorzów i GKM-u Grudziądz. Wybraliśmy jednak kilka komentarzy do zacytowania. - Hej kibice Stali, jak to było - klub korzystający z pieniędzy spółek Skarbu Państwa? Przyjdą wybory, skończy się kasa i skończą się wyniki? - przypomniał Marcin. - Ooo, spółka Skarbu Państwa głównym sponsorem? A to ci dopiero - skomentował Kuba. - To nie jest żaden sponsor tytularny czy strategiczny. Widełki mniej więcej od 100 tysięcy do 200, a nie kilkumilionowy hajs ze spółek w Lublinie. Znajmy proporcje - zaznaczył Marcin z Grudziądza.



- Zacznijmy od tego, że to właśnie Motor jako pierwszy niszczył rynek, bawiąc się w milionerów za państwowe środki. To dobrze, że ta patologia zanika i jeden klub nie będzie faworyzowany. Jednakowoż z Motorkiem nadal nikt nie może się równać - stwierdził Norbert z Gorzowa. Pojawił się także wpis od Angeliki z Grodziska Mazowieckiego. - Kibicom w Lesznie pozostaje tylko protest i bojkot. Przecież to nie wypada, aby pieniążki zabrane podatnikom SSP sponsorowały tak zasłużony klub jak Unia Leszno - czytamy.



W tym przypadku kibice się kłócą, ale wszyscy nie mogą doczekać się zbliżającego sezonu. Inaugurację PGE Ekstraligi zaplanowano na 8 i 9 kwietnia.

