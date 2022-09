Klimat nie do podrobienia. Tak bawili się Czesi

Miejscowi fani mieli też za kogo trzymać kciuki. Na liście startowej znalazło się mnóstwo reprezentantów Czech, w tym największe obecnie gwiazdy, czyli Vaclav Milik oraz Jan Kvech. Obaj do ojczyzny zawitali prosto z Zielonej Góry. Pierwszy w sobotę cieszył się z awansu do PGE Ekstraligi z Cellfast Wilkami Krosno, a drugi wraz ze Stelmet Falubazem musiał przełknąć gorycz porażki.

O ile Vaclavowi Milikowi wiodło się dobrze i podtrzymał on znakomitą formę z meczu ligowego, o tyle Jan Kvech nie dobrnął nawet do półfinału. Polacy też niestety nie zaliczą imprezy do udanych, ponieważ zarówno Bartosz Smektała jak i Krzysztof Buczkowski polegli już w ćwierćfinale i podczas gdy najlepsi szykowali się do najważniejszych biegów, oni mogli spokojnie opuścić stadion.