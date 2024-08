Klęska Zmarzlika w prestiżowym turnieju. Tak źle nie było od lat

Najlepsi żużlowcy na świecie wrócili do rywalizacji w Grand Prix po prawie dwumiesięcznej przerwie . Od ostatniej rundy w Gorzowie (29 czerwca) wiele się zmieniło. Bartosz Zmarzlik, czterokrotny mistrz świata, będący na autostradzie po piąty tytuł, po raz pierwszy od dłuższego czasu przestał dominować . Nasz mistrz zaczął notować wpadki, w niedawnym meczu ligowym we Wrocławiu uzbierał tylko 7 punktów (nie wygrał żadnego wyścigu), stracił też tytuł Indywidualnego Mistrza Polski na rzecz Macieja Janowskiego.

Grand Prix. Bartosz Zmarzlik odstawił silniki Ryszarda Kowalskiego. Tylko na chwilę

Zmiana tunera w niczym nie pomogła Zmarzlikowi, który w swoim premierowym starcie niespodziewanie zamknął stawkę. Miał dylemat co zrobić, bo do ostatnich chwil wyjeżdżał do próbnego startu - zarówno na silnikach Johnsa, jak i Kowalskiego. To samo było przed drugim biegiem mistrza. - Ma ten komfort, duża przewaga, może posprawiać ustawienia i motocykle - tłumaczył Lewicki, od lat pełniący rolę menedżera rosyjskiego żużlowca Artioma Łaguty. Już w drugim wyścigu Zmarzlik wrócił do Kowalskiego, dało mu to dwa punkty, choć demonem prędkości nadal nie był.