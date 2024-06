Klęska Zmarzlika na własnym obiekcie. Gwiazdor zagrał mu na nosie

Chwile grozy w Gorzowie. Woffinden runął nieprzytomny na tor

Karetka nie pojechała od razu z Woffindenem do szpitala. Po tym upadku był jednak niezdolny, choć turniej rozpoczął bardzo obiecująco. Miał uskarżać się na ból biodra i łokcia. Niemniej tegoroczny sezon układa się źle dla legendy Betard Sparty Wrocław. Ostatnie czego potrzebował, to jakiegokolwiek urazu. We Wrocławiu z pewnością trzymają kciuki, żeby zawodnikowi nic nie było. Pomimo jego słabszej dyspozycji, to jest on niezbędnym elementem w układance Dariusza Śledzia.