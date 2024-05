Klęska mistrza świata! Już wie, że wyleci ze składu?

Szachy taktyczne na szóstkę z plusem

Tai Woffinden nadal w lesie. Sparta ma o czym myśleć

Ambicją Betard Sparty Wrocław przed bieżącym sezonem była walka o mistrzostwo Polski. Spartanie chcieli postawić się Motorowi Lublin. Niestety - z taką postawą Taia Woffindena będzie to niemalże niemożliwe. Brytyjczyk po raz kolejny był cieniem samego siebie i w czterech startach zdobył zaledwie... dwa punkty. Tai Woffinden znów nie dostał szansy w wyścigu nominowanym i nie ma się co dziwić, byli lepsi do jazdy. Z lepszym Brytyjczykiem Sparta mogłaby nawet powalczyć o zwycięstwo w Toruniu. Woffinden już musi pogodzić się z faktem, że po sezonie wyleci ze Sparty i choć wstępnie dogadał warunki umowy z Apatorem Toruń, trudno sobie wyobrazić, by torunianie chcieli widzieć u siebie Brytyjczyka w takiej formie.