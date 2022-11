Klaun, parówa i szach mat. Ten dzień należał do nich

Szach mat GKM-u Grudziądz

Piątkowe po południe i wieczór należał do ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Klubowi działacze nie dość, że odegrali się nielojalnemu Krzysztofowi Kasprzakowi, to na dodatek przeprowadzili hitowy w mojej ocenie transfer w największej tajemnicy i z kandydata do spadku stali się poważnym pretendentem do walki o play-offy. Chodzi oczywiście o Gleba Czugunowa, który dołączając do grudziądzkiej drużyny diametralnie zmienia jej oblicze.