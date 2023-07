Klątwa beniaminka. Oni przełamią niechlubną passę? [FELIETON]

Falubaz ma podstawy na PGE Ekstraligę

Teraz na najlepszej drodze do awansu jest Stelmet Falubaz Zielona Góra. Oczywiście o wszystkim zdecydują play-offy, ale w 1. Lidze Żużlowej już chyba dawno nie było tak wyraźnego faworyta do wygrania ligi. Czas więc zastanowić się, jaką lekcję muszą odrobić tamtejsi działacze, aby wreszcie przełamać klątwę beniaminka i za rok powalczyć o spokojne utrzymanie. A może nawet coś więcej.

Myślę sobie, że Falubaz już na starcie jest w dość komfortowej sytuacji. Przede wszystkim za sprawą dwójki polskich zawodników. Przemysław Pawlicki i Krzysztof Buczkowski to nie byliby najlepsi krajowi zawodnicy w PGE Ekstralidze, ale powinni dać radę. W 1. Lidze Żużlowej robią w zasadzie co chcą. Mają też przeszłość ekstraligową i wiedzą, czym to się je. W mojej ocenie zakupy na tych pozycjach Piotr Protasiewicz i spółka mogą sobie odpuścić. No chyba, że trafi się jakaś super okazja.