Kładą milion na stole, żeby załatać dziurawy skład. Kuszenie wicemistrza świata

Autona Unia Tarnów już zaprezentowała kibicom drużynę na 2025, ale teraz wszystko ma być wywrócone do góry nogami. Unia zakontraktowała bowiem czterech seniorów (Timo Lahti, Matej Zagar, Marko Lewiszyn, Mateusz Szczepaniak), ale nie mogła znaleźć piątego. Dlatego teraz w Tarnowie robią rekonstrukcję.

Szukanie polskiego U24 zakończyło się niepowodzeniem. Dul i Stojanowski nie gwarantowali niczego

To brakujące ogniwo, to w przypadku Unii żużlowiec na pozycję U24. Unia podpisując umowy z trzema zagranicznymi seniorami skazała się na polskiego U24. Regulamin stanowi bowiem, by na pozycjach seniorskich było dwóch krajowych zawodników. Unia miała tylko Szczepaniaka, więc polski U24 był wymogiem.