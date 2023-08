Kim jest zwycięzca campu Ekstraligi? Nie chciał go macierzysty klub

Bartosz Głogowski wygrał camp Ekstraligi w kategorii 500 cc. Jest to wychowanek Polonii Bydgoszczy, który jednak w dość tajemniczych okolicznościach został wypożyczony do Piły. Tajemniczych, bo mówiło się że zawodnik na skutek niezbyt udanych relacji z klubem zakończy karierę. Taką też zresztą informację podano u progu sezonu. Głogowski wrócił, ale do macierzystego klubu wciąż mu daleko.