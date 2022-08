Kim jest człowiek, który zaszokował połowę Polski?

Nie Chris Holder. Nie Grzegorz Walasek. Nie Tomasz Gapiński. To właśnie młody Jakub Krawczyk był liderem Arged Malesy w Grudziądzu. Co prawda nie wyszły mu dwa biegi, ale w jednym spokojnie mógł zapunktować, gdyby nie wykluczenie. Kto wie, czy nie miałby na koncie nawet pięciu trójek. To byłby kosmos. Ale i tak występ kapitalny.