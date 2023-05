Liderzy Falubazu kontra liderzy Polonii

Tylko Przyjemski nadaje się na PGE Ekstraligę

Bydgoszczanie dokonali zmian w kadrze w porównaniu z sezonem 2022, żeby znowu nie polegać tylko na juniorze Wiktorze Przyjemskim. To się nie udało, ponieważ niespełna 18-latek jest jedynym pewniakiem w drużynie. Jego starsi koledzy prezentują chimeryczną formę. Ktoś powie, że to dopiero początek sezonu i do fazy play-off wszystko może się odwrócić o 180 stopni. Problem w tym, że rok temu to samo mówiło się o Mateju Zagarze, a w decydujących meczach Słoweniec wcale nie odpalił.



Na awans Polonii nie wskazuje praktycznie nic, skoro liderzy bydgoszczan są tłem dla pierwszej linii Falubazu. Tylko Przyjemski obecnie jest na zbliżonym poziomie. Trzeba jednak pamiętać, że junior po tym sezonie zmieni klub, jeśli Polonia nie wywalczy tego awansu. A Falubaz może być już tylko mocniejszy. Przecież niedługo po kontuzjach wrócą: Luke Becker i Wiktor Trofimow. Od początku rozgrywek zastępują ich juniorzy. To jednak nie ma wpływu na jazdę zespołu, który wygrywał już w sposób przekonujący w Rybniku i Gdańsku.



Pawlicki i Buczkowski być może nie są wymarzonymi nazwiskami na PGE Ekstraligę po ewentualnym awansie, ale ich jazda na zapleczu daje powody, by myśleć, że mogą spisywać się lepiej niż w kilku ostatnich latach. Dołożyć można jeszcze ciągle rozwijającego się Jensena, którym już rok temu interesowały się kluby z elity. Pozostałe pozycje będą raczej do wzmocnienia, jeśli zielonogórzanie nie chcą być dostarczycielami punktów.