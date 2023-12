Kilka klubów ma zaległości. Związek przed trudnym wyborem [FELIETON]

Co zrobi Polski Związek Motorowy?

Teraz polskie środowisko żużlowe powie stronom konfliktu: "sprawdzam". No i dosłownie na dniach okaże się, kto pęknie.



A jak ja myślę, jak się ten żużlowy poker skończy? A może raczej żużlowa ruletka? Cóż, osobiście uważam, że - uwaga! - pękną jednak... kluby. Mówiąc wprost: uważam, że PZMot nie może sobie pozwolić na cofnięcie się, bo jeśli tym razem ustąpi, to ewidentnie otworzy to furtkę, drzwi, ba, całą bramę klubom, które będą chciały podważać decyzje Polskiego Związku Motorowego. Jeżeli PZMot teraz ustąpi, to wręcz zachęci kluby do dalszego szantażowania go w spornych sprawach.



Oto żużlowe "Alea iacta est", czyli "Kości zostały rzucone". Te słowa 10 stycznia roku 49 przed narodzeniem Chrystusa miał wypowiedzieć Juliusz Cezar, a chodziło o słynne przekroczenie rzeki Rubikon.



Właśnie jesteśmy w przededniu przekroczenia żużlowego Rubikonu. Kto pęknie? Kto zachowa autorytet i twarz? Oto są pytania w polskim speedway'u...



Ryszard Czarnecki