Kiler na torze. Jego jazda to skandal [FELIETON]

"Gloria Victis" - "Chwała pokonanym"! Tak skomentuję degradację z PGE Ekstraligi Cellfast Wilków Krosno. Zespół z Podkarpacia, który sensacyjnie awansował do elity w zeszłym roku zostawiając w pokonanym polu Zieloną Górę i Bydgoszcz spadł po jednym sezonie, ale przynajmniej walczył.

Miłe złego początki Wilków Krosno

Może to będzie żadne pocieszenie dla jeźdźców i bardzo licznych kibiców klubu, który po blisko siedmiu dekadach - pierwsze zawody żużlowe rozegrano w Krośnie w 1950 roku, a Legia (!) Krosno debiutowała w III Lidze w 1957 roku - funkcjonowania debiutował w najlepszej lidze świata, ale w porównaniu z zeszłorocznym beniaminkiem Krosno było w grze aż do końca lipca, a Ostrów Wielkopolski po przegraniu u siebie meczu pierwszej kolejki z największym rywalem do utrzymania się czyli GKM Grudziądz w zasadzie mógł już żegnać się z PGE Ekstraligą. Ostrów Wlkp. nie wygrał w ubiegłym sezonie żadnego meczu, tymczasem Krosno po pierwszych trzech kolejkach i wygraniu dwóch spotkań było w pierwszej trójce!

Fakt jest faktem - Krosno spada. To potwierdza regułę, że we wciąż nieposzerzonej PGE Ekstralidze (a szkoda!) beniaminkowi utrzymać się jest niesłychanie trudno. Wyjątkiem od tej reguły w ostatnich latach był tylko Toruń, który wszak budował skład na najwyższą klasę rozgrywkową rok wcześniej, a nie kilka miesięcy wcześniej na finiszu poprzedniego sezonu, jak to czyniło Krosno czy Ostrów.

Rozmowa Interii. Bajerski o pracy w Unii Leszno. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Barbarzyński atak Adriana Gały

Po fatalnej kontuzji Piotra Pawlickiego, w którego na II turnieju IMP w Pile wjechał Adrian Gała (jazda zawodnika z Poznania to skandal, bo braku umiejętności technicznych nie nadrobi się "instynktem killera" na torze) - Betard Sparta Wrocław przegrała pierwszy raz w sezonie. Kiedyś musiało to nastąpić. Nawet bez Pawlickiego wrocławianie by sobie pewnie poradzili, gdyby nie to, że ich liderzy pojechali po prostu nierówno. W pierwszych wyścigach "zera" przywoził Bewley, w ostatnich kapitan zespołu Maciej Janowski. Władze klubu z Wrocławia mają twardy orzech do zgryzienia, bo play-offy za pasem.

Przed tygodniem w świetle jupiterów i ze sporym nadkompletem publiczności, pod moim Patronatem Honorowym odbyło się w Pile, po wielu latach, święto żużla w postaci turnieju numer "2" IMP. Tę imprezę, której patronowałem wszyscy widzieli, ale mało kto oglądał kolejną, o której w mediach mówiono bardzo, bardzo niewiele.

Zapamiętajmy te nazwiska

Oto w weekend w Gdańsku odbyły się mistrzostwa Europy oraz mistrzostwa świata dla zawodników do szesnastego roku życia. Jechali na motocyklach o pojemności silnika 125 cm. Startowało 40 zawodników, w tym jedna dziewczyna (z Czech). Zapamiętajmy nazwiska młodziaków z Polski: Krzysztof Harendarczyk, Jakub Plutowski, Mieszko Mudło, Franciszek Szczyrba, Antonii Jabłoński i Wiktor Klecha. Czy za kilka lat lub dekadę podbiją świat speedwaya dla biało-czerwonych?

Na koniec zapraszam wszystkich na kolejną, tydzień po tygodniu, imprezę pod moim Patronatem Honorowym: "finał finałów" w Krośnie, czyli trzeci turniej IMP. Start w niedzielę o 19!

Adrian Gała / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wilki Krosno / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski