Kierowca ciężarówki powalczy w mistrzostwach Europy. Polacy uwielbiają ten tor

Kibice kochają Sanok. Tam potrafi być bajecznie

Nawet najbardziej sceptycznie nastawieni do ice speedwaya kibice będący rok temu w Sanoku byli pod wielkim wrażenie tego, jak efektowny jest ice speedway na otwartej przestrzeni. Pod koniec niedzielnych zawodów zacząć sypać śnieg, co spowodowało że wszystko wyglądało po prostu bajecznie. Tuż za torem lodowym w Sanoku jest mały las i rzeczka, miasto otoczone jest wzgórzami, więc prezentuje się to kapitalnie. To sprawia, że do Sanoka za każdym razem zjeżdża mnóstwo kibiców, którzy czują już zbliżający się sezon klasycznego speedwaya.