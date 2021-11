Dudek razem z Sajfutdinowem mają poprowadzić toruński zespół do mistrzostwa Polski. Obaj pokazywali, iż potrafią na miejscowej Motoarenie "fruwać". Dudek zaimponował chociażby w tym roku, gdy w meczu ligowym zdobył dla ekipy z Zielonej Góry aż 13 punktów, w imponującym stylu wygrywając swoje cztery pierwsze biegi. Wszyscy w Grodzie Kopernika pamiętają też jego fenomenalny występ w sezonie 2017, gdy w ostatnim biegu zapewnił zielonogórzanom ligowe zwycięstwo ogrywając na dystansie najpierw Chrisa Holdera, a potem tuż przed samą linią mety Grega Hancocka. W tym samym roku również w Grand Prix zielonogórzanin okazał się najlepszy.

Statystyki Dudka na Motoarenie nie zachwycają

Jeśli jednak przyjrzeć się jego pełnym statystykom na toruńskim torze, to nie wygląda to już tak imponująco. W 13 meczach PGE Ekstraligi tylko czterokrotnie uzbierał dwucyfrówki, a jego średnia wyniosła 1,584 pkt/bieg. W Grand Prix zaś wyglądało to jeszcze gorzej - 1,5 pkt/bieg. Poza wygraną w 2017 roku, każdy jego występ był słabiutki i kończył się brakiem awansu do półfinałów.

- Nie ma powodów do niepokoju. To jest przykład na to, że statystyki potrafią nie pokazać całej prawdy, a wręcz ją czasem przekłamują. Patryk Dudek nie musi się uczyć Motoareny. On potrafi tam jeździć, a jego kilka słabszych występów, to bardziej kwestia pecha, niż braku umiejętności - stwierdził były menedżer drużyn z Zielonej Góry i Torunia, Jacek Frątczak, który reprezentant Polski zna doskonale. - Torunianie z całą pewnością zrobili świetny ruch kadrowy, który spełni ich oczekiwania - dodał.

Występy ligowe Patryka Dudka na Motoarenie:



1) 2009 (52:38) 7 punktów (3,3,1,d,0) runda zasadnicza

2) 2009 (38:40) 3 punkty (3,0,-,-,0) finał



3) 2010 (47:42) 4 punkty (3,0,-,0,1) runda zasadnicza



4) 2011 (51:39) 3 punkty (1,0,1,1) runda zasadnicza



5) 2012 (39:51) 10+2 punktów (3,2*,0,2*,3) runda zasadnicza



6) 2013 (44:46) 14+1 punktów (1*,3,3,1,3,3) runda zasadnicza



7) 2013 (46:43) 9+2 punktów (2,3,2*,1*,1) finał



8) 2016 (51:39) 6 punktów (2,3,0,t,1,0,d) runda zasadnicza



9) 2016 (50:40) 4 punkty (t,0,2,1,1) półfinał



10) 2017 (44:46) 11+1 punktów (1,3,1*,3,3) runda zasadnicza

11) 2018 (52:38) 5 punktów (1,2,0,2,0) runda zasadnicza



12) 2019 (46:44) 8 punktów (3,2,3,0,0) runda zasadnicza



13) 2021 (51:39) 13 punktów (13 (3,3,3,3,1,0) runda zasadnicza





Występy w Grand Prix Polski w Toruniu:



2017 - 18 punktów (1. miejsce)

2019 - 4 punkty (14. miejsce)



2020 - 5 punktów (13. miejsce)



2020 - 6 punktów (11. miejsce)