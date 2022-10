Kiedyś robił im stronę internetową, teraz rozbija bank

Waldemar Górski, prezes Arged Malesy Ostrów, po ubiegłorocznym awansie drużyny do PGE Ekstraligi nie licytował, nie przebijał i zbudował skład, który bez choćby jednej wygranej opuścił elitę. Górski przegrał, ale jest królem Facebooka, który zbiera lajki od kibiców z całej Polski i jest chwalony za romantyczne podejście do sportu.

Prezes Wilków nie chciał być drugim Górskim

Grzegorz Leśniak nie chciał być drugim Górskim. Nie zadowolił się tym, co zostało na rynku, lecz wyrwał Fogo Unii Leszno Jasona Doyle’a, a ZOOleszcz GKM-owi Grudziądz Krzysztofa Kasprzaka. Do tego dołożył Denisa Zielińskiego i Mateusza Świdnickiego. Jak będzie trzeba, to wiosną dołoży Gleba Czugunowa.