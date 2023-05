Kiedyś oddali go bez żalu. Znów zagrał na nosie działaczom

Poniedziałkowy finał Srebrnego Kasku niestety nie sprowadził na trybuny zbyt wielu kibiców . Zawody z udziałem szesnastu najlepszych młodzieżowców w kraju przegrały z tradycyjnym majówkowym grillem. W Częstochowie dopisywała pogoda, więc mieszkańcy zdecydowali się odwiedzić działki i co najwyżej odpalić transmisję w telewizji lub telefonie komórkowym .

Na obiekcie przy ulicy Olsztyńskiej pojawiło się mnóstwo ciekawych nazwisk, które za parę lat powinien znać cały żużlowy kraj. Wśród wielkich faworytów do zwycięstwa znajdowali się między innymi Bartłomiej Kowalski, Wiktor Przyjemski, czy Kacper Pludra . Zwłaszcza drugi z zawodników dość niespodziewanie dobrze spisuje się w PGE Ekstralidze i należy do czołówki polskich juniorów.

Zawody były też swego rodzaju eliminacjami do tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata U-21, czyli SGP2. Awans do dalszej fazy zmagań o prestiżowy cykl miało uzyskać zaledwie dwóch najlepszych uczestników, co oznaczało, że każdy bieg znaczył naprawdę bardzo wiele.