Kiedyś mieli gwoździe w bandzie. Teraz przyjedzie tam Zmarzlik?

Podczas wygranego przez Jacka Golloba finału startowali jeżdżący do teraz: Damian Baliński, Grzegorz Walasek oraz Jarosław Hampel. I największy sukces osiągnął ten ostatni, który zdobył srebro mając ledwie 18 lat. Był zawodnikiem miejscowej Polonii, ale w żaden sposób nie umniejsza to jego sukcesu. W zawodach rezerwę stanowił Tomasz Gapiński, który także wciąż ściga się na żużlu. Wyjechał raz i zdobył jeden punkt. To był ostatni kontakt Piły z Indywidualnymi Mistrzostwami Polski. Wygląda na to, że wkrótce najlepsi w Polsce znów tam zjadą.