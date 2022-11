Australijczyk wywinął im niezły numer

Ocena drużyny. Trudne okienko za działaczami Fogo Unii. Przeżyli podczas niego sporo rozczarowania. Zawód dotyczy przede wszystko Jasona Doyle’a, który dogadał się w sprawie kontraktu w czerwcu, a we wrześniu złamał ustalenia i przeniósł się do beniaminka z Krosna.



Klub musiał więc szukać alternatyw i wybór padł na Grzegorza Zengotę. Innych, lepszych opcji na tamten czas w zasadzie nie było. Osobna sprawa to odejście Piotra Pawlickiego, ale akurat ten poinformował wcześniej o swojej decyzji, więc Unia mogła się zabezpieczyć i namówiła na powrót Bartosza Smektałę.



Kibice cieszą się na powroty “swojaków"

Transferowa bomba. Fogo Unia nie przeprowadziła żadnego spektakularnego transferu, więc trudno tu kogoś wyróżnić. Z drugiej jednak strony stworzyła ciekawy skład, z którym już teraz identyfikują się kibice i to wypada docenić. W sieci fani już piszą, że wolą drużynę słabszą, ale bardziej “swojską". Powroty do Leszna Smektały i Grzegorza Zengota spotkały się bowiem z dużym entuzjazmem.



Kto pomoże Kołodziejowi?

Najsłabsze ogniwo. Brak wyrazistych liderów. O ile kimś takim jest bez wątpienia Janusz Kołodziej, o tyle trudno szukać dla niego partnera. Kogoś, kto byłby w stanie nieco go odciążyć i pociągnąć ten wózek. W zasadzie klubowi pozostaje nadzieja, że ktoś taki urodzi się spośród pozostałych zawodników, którzy sportowo prezentują zbliżoną wartość.



Unia dawno nie walczyła o utrzymanie

Nasz typ: miejsca 5-6. A to i tak optymistyczny scenariusz, bo nie brakuje takich, którzy twierdzą, że Unia może nawet spaść z ligi. Chodzi o to, że rywalizacja tych teoretycznie słabszych drużyn o utrzymanie, względnie awans do play-offów, już teraz zapowiada się wyjątkowo ciekawie.

Szybka Kontra. Niesmak po weselu Zmarzlika / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Osobna sprawa to kontuzje, które są sporym zagrożeniem. Jeżeli ktoś z podstawowych zawodników nabawiłby się urazu, to trener Piotr Baron miałby niemały ból głowy. Zresztą w środowisku mówi się o Unii tak, że sportowo tragedii nie powinno być do momentu właśnie ewentualnej kontuzji. Wtedy może zacząć się niezły rollercoaster.



Tak będzie wyglądał skład Fogo Unii Leszno