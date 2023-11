Kiedyś był lepszy od Zmarzlika, a teraz mówi takie rzeczy. To wiele wyjaśnia

Dominacja Zmarzlika, a u Pawlickiego zjazd

Zmarzlik w latach 2015-2023 aż sześciokrotnie był najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi. Jest dominatorem nie tylko na krajowym podwórku, ale i na świecie (cztery mistrzostwa świata w ciągu pięciu lat mówią wszystko). A Pawlicki? Obaj startowali z tego samego pułapu, ale kiedy Zmarzlik zaczął od wszystkich uciekać, to drugi z Polaków zaczął pikować w pół. Od sezonu 2015 ani razu nie był w TOP10 całej ligi. Ostatnie trzy lata to miejsce tylko w trzeciej dziesiątce.



Jeszcze do niedawna Pawlickiemu zarzucono, że nie chce za wszelką cenę wrócić do cyklu Grand Prix, że zadowala się dobrą jazdą w polskiej lidze i sukcesami Fogo Unii. Rola lokalnej gwiazdy miała mu wystarczać. Teraz nie ma już nic. Z lidera stał się drugą linią, w Lesznie już nie jeździ, odszedł jak już Unia spadła z tronu. Rozpoczęła się tułaczka po kraju.