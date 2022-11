Kiedyś był ich kołem ratunkowym, teraz ma inne zadanie

ROW był pewny transferu Kurtza, gdy inni spekulowali o Unii

- On mi pasuje z dwóch powodów - mówi prezes ROW-u o nowym zawodniku na stronie internetowej klubu. - Pierwsza sprawa, to jakość jazdy. Druga to taka, że jak o przyjeżdża na zawody, to nigdy nie narzeka. Czy jest przyczepnie, czy twardo, czy ślisko, to on po prostu przebiera się i jedzie. Nie marudzi. Przy tym jest ambitny i dynamiczny. Myślę, że kibice będą zadowoleni.