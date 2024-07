Kiedyś bez niego nie było kadry. Nie do wiary, co się stało z gwiazdą

Powyżej napisaliśmy "ledwie", bo przypomnijmy ze punktacja podczas tych zawodów to 4-3-2-0. Za cztery trzecie lokaty zawodnik otrzymuje osiem, a nie cztery punkty, tak jak to zwykle się dzieje. Tym samym występ Janowskiego przy 11 punktach Zmarzlika i 18 Kubery był marny. Już po zawodach zaczęło się mówić, że prawdopodobnie dojdzie do zmiany w składzie na sobotni finał. I wiemy już, że taka zmiana będzie.

Reklama