Kiedy terminarz Krajowej Ligi Żużlowej? Najważniejszego wciąż nie wiemy

Pisaliśmy ostatnio, że jest jeszcze szansa na to, że te dwa ośrodki pojadą w lidze. Kraków zrobi to na 98 procent, bo tam wszystko zmierza ku dobremu i teraz już tylko wybitny pech zabierze temu miastu powrót żużla po pięciu latach. Gorzej jest w Rawiczu, bo tam trzeba najpierw posprzątać to, co zostało po Sławomirze K., byłym prezesie, który aktualnie przebywa w areszcie. Nie płacił on zawodnikom. Większość jeździła w zasadzie za darmo. Czasem dawał im zużyty sprzęt.