Kiedy szedł, to cała sala wstała i biła mu brawo. Posypały się komentarze

Patrick Hansen bohaterem Gali ROW-u Rybnik podsumowującej sezon 2023. Kiedy Duńczyk niezdarnym krokiem, z pomocą kul, ruszył ze swojego miejsca na zaimprowizowaną scenę, wszyscy goście wstali z miejsc i zaczęli mu bić brawo. – Pierwsze rokowania były fatalne, a on stoi tu przed wami na własnych nogach – mówił prezes ROW-u Krzysztof Mrozek do zebranych gości. Działacz był wyraźnie wzruszony. Przyznał, że podziwia Hansena. Za chwilę jednak ten powiedział coś, co sprawiło, że ludziom odjęło mowę.