Kibole na żużlu. To już nie żarty!

Nie bez przyczyny nie słyszymy o incydentach z udziałem kibiców Orła Łódź, agresywnym zachowaniu sympatyków Wybrzeża Gdańsk, PSŻ-u Poznań, Sparty Wrocław czy Wandy Kraków. Przypadek Leszna można by uznać za podręcznikowy. Niewielkie, 65-tysięczne miasteczko pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem. W okolicy brakuje piłkarskich "potęg", miejscowa Polonia awansowała ostatnio z okręgówki na piąty poziom rozgrywkowy. Lokalni, żądni wrażeń chuligani szukając kibolskiego życia musieliby udawać się w podróże na stadiony Śląska albo Lecha. Po co jednak udawać się w długie trasy, skoro na miejscu prężnie działa klub żużlowy?

Czarny sport różni się od futbolu praktycznie wszystkim. Wszystkim, co dzieje się na płycie stadionu. Trybuny wyglądają już bliźniaczo. Sektory dzielące się na "piknikowe", rodzinne i te dla "najbardziej zagorzałych", płoty umożliwiające wieszanie flag, często nawet specjalne gniazda do prowadzenia zorganizowanego dopingu. Jeśli ktoś przychodzi na mecz niezainteresowany zupełnie jego sportowym wymiarem, to nie zauważy nawet różnicy. Ot, co jakiś czas śpiew kibiców zostanie zagłuszony przez warkot motocykli.