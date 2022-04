Kibole na żużlu. Reagujmy nim będzie za późno!

Piotr Kaczorek Żużel

Żużel u progu tygodnia żył tematem chamskiego zachowania sympatyków Apatora w stosunku do Gleba Czugunowa i emocjonalnej reakcji żużlowca na wznoszone przez nich okrzyki. Choć ten przykład najbardziej przebił się do publicznej debaty, to nie jest jedynym niepokojącym sygnałem, jaki w minioną niedzielę pojawił się na żużlowych trybunach w Polsce. Choć póki co mówimy tylko o kilku incydentach, to takie tendencje należy dusić w zarodku. Nie chcemy przecież, by polski speedway za kilka lat mierzył się z podobnymi problemami, co piłka nożna.

Zdjęcie Kibice Orła szczęśliwi po meczu / Adrian Skorupski / Flipper Jarosław Pabijan