Kibole krzyczeli na leżących zawodników. Bulwersujące zachowanie

To było karygodne zachowanie kiboli Moonfin Malesa Ostrowa Wielkopolskiego. Fani ostrowskiego zespołu, którzy przyjechali na mecz do Leszna krzyczeli na leżących zawodników. Dostało się Kacprowi Manii i Antoniemu Mencelowi, którzy zwijali się z bólu po wypadku, w którym uczestniczyli. – Na szczęście jestem cały i zdrowy. Będę gotowy na kolejne wyzwania – skomentował wypadek Antoni Mencel. Na szczęście nie tyczy się to wszystkich kibiców zgromadzonych w sektorze gości.