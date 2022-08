Kibicom opadły ręce. Tego boją się najbardziej

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że finałami jednodniowymi często rządzą oddzielne reguły. Chcieliśmy napisać, że rządzi przypadek, ale byłoby to dla Nilssona zdecydowanie krzywdzące. Awans wywalczył na torze, w sportowej walce i był w Glasgow po prostu najlepszy. Nie zmienia to jednak faktu, że żużlowiec o bardzo przeciętnej średniej w eWinner 1. Lidze jest mocno zagrożony powtórką z tegorocznych występów Pawła Przedpełskiego.

Nilsson to 32-latek, o którym od dawna mówi się jako o zawodniku z potencjałem. Złośliwi powiedzą, że rzeczywiście go ma, ale jakoś do tej pory niespecjalnie potwierdził to na torze. Jeśli faktycznie gotów jest do rywalizacji z najlepszymi na świecie, za rok będzie miał świetną okazję, by wszystkich o tym przekonać. W cyklu już jeździł, ale nigdy jako stały uczestnik. Za rok pojedzie w każdym turnieju.