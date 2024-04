Kibice zrównali go z ziemią. Jest reakcja klubu

Przedpełski podchodził do pierwszego meczu z dużymi nadziejami. W końcu całkiem nieźle prezentował się w sparingach. Miały to być rozgrywki, w których zapewni sobie przedłużenie kontraktu w Toruniu przynajmniej na 2025 rok. Podczas inauguracji sezonu PGE Ekstraligi żużlowiec Apatora dostał jednak zimny prysznic, zdobywając tylko punkt w pięciu wyścigach i to w dodatku na koledze z zespołu. Nie pokonał żadnego rywala.



