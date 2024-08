Kibice zgotowali gwiazdorowi piekło. Poszło o te słowa

- Krzysztof „spuszczam z ligi” Kasprzak. Leszczyński burak i leszcz – transparent tej treści żegnał polskiego zawodnika na ostatnim meczu Energa Zdunek Wybrzeża. Kibice mają dość gwiazdora, obarczają go winą za spadek. W klubie tłumaczą, że transparent to była zemsta kibiców za to, co powiedział im Kasprzak wcześniej. Zapamiętali to sobie. – Ludzie myślą, że jak zapłacą 40 złotych za bilet, to mogą wszystko – słyszymy w Wybrzeżu.