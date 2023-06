Kibice zdemolowali sektor. Takie są straty

GKM szacuje straty. Co zrobi Ekstraliga?

Zadzwoniliśmy do klubu z pytaniem, ile wyniosą straty. - Kibice gości powyrywali i połamali część krzesełek. Jest jeszcze kwestia pogiętego ogrodzenia. W tej chwili szacujemy straty. Wstępnie mówi się, że będzie to kilkanaście tysięcy złotych - komentuje w rozmowie z Interią Zdzisław Cichoracki, członek rady nadzorczej w GKM-ie.



Rola grudziądzkiego klubu oczywiście na tym się nie kończy. Działacz zdradził nam, jakie będą następne ruchy. - Wszystkie dokumenty zostaną w całości przekazane Ekstralidze. Od meczu minęły dopiero dwa pełne dni. Poczekajmy, zobaczymy, co zadecyduje Ekstraliga - dodaje Cichoracki.



To nie pierwszy raz, kiedy kibice z Torunia niszczą grudziądzki stadion. Zdarzały się już zniszczenia, ale nigdy nie były tak poważne, a co za tym idzie - straty wcześniej były dużo mniejsze.Przypomnijmy, że mecz zakończył się wygraną gospodarzy 50:40. GKM zdobył dwa punkty, a bonus pojechał do Torunia (na Motoarenie Apator wygrał 52:38).